Группа компаний

ТИРАГОР Холдинг

Профессиональная уборка объектов недвижимости

9:00 до 18:00 (пн-пт)
+7 (499) 674-04-53
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Уборка офиса

  • Клининговая компания Тирагор

    Группа компаний ТИРАГОР - команда с пятнадцатилетним опытом работы в клининге. Наша работа опирается на три основных принципа: качество, оперативность и внимание к клиенту. Работники наших компаний представляют собой сплоченую команду молодых и энергичных профессионалов, имеющих большой опыт работы на крупных предприятиях. 

    ТИРАГОР - лидер на рынке клининговых услуг. Согласно данным информационно-справочного портала о клининге «Clean Now», компания «ТИРАГОР Холдинг» занимает 1 место среди 180 компаний, которые на данный момент работают на территории Москвы и Московской области.

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Наши преимущества

СТАЖ РАБОТЫ 15 ЛЕТ

Наша компания с 15-летним опытом работы в клининге, оперативность в подготовке и проведении работ любой сложности, качество работы, соответствующие самым высоким стандартам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы предоставляем обоснованнные цены, которые включают в себя все затраты на оборудование, инвентарь и расходные материалы. Схема уборки максимально гибкая, с правом выбора любых опций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Используем только профессиональное оборудование и экологичные моющие средства. Все используемые средства не портят поверхность и не являются токсичными. Мы работаем деликатно и бесшумно.

НИЗКАЯ ЦЕНА

Цена рассчитывается исходя из площади объекта, а не фиксированная по количеству помещений. Мы находим индивидуальный подход к каждому Заказчику и адаптируем цены и услуги в зависимости от поставленных задач.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Работники наших компаний предоставляют собой сплоченную команду энергичных профессионалов и имеют большой опыт организации уборочных работ.

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Мы ценим Ваше доверие, поэтому производим профессиональный отбор и постоянное обучение нашего персонала. Текучка кадров сведена до минимума, что способствует слаженности коллектива при выполнении работ.

Выберете услугу

Kомплексная уборка служебного помещения

Уборка помещений после ремонта

Уборка офисов

Уборка складов

Уборка торговых центров

Уборка производственных помещений

Уборка магазинов по лучшей цене за кв. м. в Москве и МО

Уборка ресторанов недорого: цена 40 руб. за кв. м. в Москве и МО

Уборка фитнес-клубов в Москве и МО

Профессиональная уборка спортивных помещений после ремонта

Генеральная уборка офиса

Ежедневная уборка офиса

Разовая уборка офисов

Уборка салонов красоты

УБОРКА В РЕЖИМЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА

УБОРКА В БОЛЬНИЦАХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Клининг гостиниц

МОЙКА ОКОН И ФАСАДОВ

ХИМЧИСТКА ТВЕРДОГО ПОЛА

ХИМЧИСТКА КОВРОЛИНА

УБОРКА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МРАМОРНОГО ПОЛА

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Клиенты

Профессиональный клининг в Москве и Московской Области

Ищете надёжную клининговую компанию, которая бы недорого, быстро и аккуратно выполнила тщательную уборку в помещении? Значит, вы находитесь на верном пути! Мы оказываем клининговые услуги более 15 лет. За проработанное время мы правильно научились оптимизировать все процессы, поэтому гарантируем вам идеальный результат в сжатые сроки и по самой приемлемой цене.

Сегодня клининговые услуги пользуются большим спросом, ведь они помогают поддерживать чистоту в помещении любого назначения. Такой вид деятельности представляет собой комплекс мер, направленных на создание идеально чистых условий как в жилом, коммерческом, так и в административном или промышленном объекте. При проведении уборки используются исключительно сертифицированные химические средства, инновационное оборудование, современные пароочистители и привлекается квалифицированный персонал. Обращайтесь к нам, и мы обеспечим ваше помещение чистотой и порядком, и создадим комфортные условия для труда и жизнедеятельности.

Комплексная уборка в клининговой компании Тирагор - это большая экономия времени и денег для бизнеса и не важно Ваш город Москва или Вы находитесь в Подмосковье - наше клининговое агенство к Вашим клиринговым услугам - срочно, выгодно, современно - это про нас. Наши специалисты успешно работают в центре клининга уже более 15 лет и готовы взять на себя все заботы о чистоте на объекте любой сложности - наши услуги обойдутся совсем недорого!

Большой клининг по-новому от агентства по уборке Тирагор!

Наши конкурентные преимущества

Профессионализм. У нас трудятся опытные и вежливые сотрудники, способные выполнить работу любой сложности на отлично. В своей деятельности они используют высокоэффективное современное оборудование (пылесосы, подметальные и поломоечные машины, пароочистители, аппараты для глубокой чистки и т. д.) и применяют исключительно экологичные безвредные моющиеся средства. Всё это положительно сказывается на результате.

Комплексность. Мы оказываем комплексные клининговые услуги любой сложности, начиная с уборки кабинета и коридора и заканчивая мойкой окон, фасадов и чисткой ковролина. Предлагаем комплекс таких мероприятий: генеральную уборку, после капитального ремонта, поддерживающую, стандартную, помощь по дому или обслуживание коммерческих предприятий на постоянной основе.

Доступная стоимость клининговых услуг. Мы грамотно оптимизируем все процессы, комплексно решаем поставленные задачи и ведём прозрачную политику, чтобы предоставить своим клиентам самую минимальную цену на клининговые услуги не в ущерб качеству.

Индивидуальный подход. Мы берём во внимание тип предполагаемых работ, площадь помещения, пожелания и финансовую возможность заказчика. Поэтому результат нашей деятельности всегда превосходит ожидания клиентов.

Высокий сервис. Мы работаем для клиента, поэтому позаботились о каждой детали: об удобстве навигации на сайте для лёгкого совершения заказа, бесплатной квалифицированной помощи, опытном персонале, удобной форме оплаты. Обращайтесь, и вы убедитесь, что с нами не только выгодно и надёжно иметь дело, но и приятно работать.

Направление по оказанию клининговых услуг относительно молодое в сфере услуг в России, однако динамика популярности растет с каждым годом! Чем же профессиональный клининг отличается от обычной уборки штатной уборщицы? Ответ на данный вопрос прост - специфика клининговой компании подразумевает у организации наличие достаточного штата сотрудников, необходимый инструмент и моющих средств ведущих марок. Уборка в клинговой компании это не только имидж – это возможность экономии на дорогостоящем оборудовании и химии, экономия на зарплате штатной единицы и отсутствие задержек и перебоев в работе, связанным с человеческим фактором.

Даже базовые услуги клининга включают в себя профессиональные услуги по уборке, чистку мебели, удаление пыли и качественную уборку сантехники, химчистку ковровых покрытий и уборку мусора, а также замену отделочных и декоративных покрытий, поврежденных либо в случае износа, либо в случае некачественной очистки сторонними организациями. На все услуги прописывается в договоре срок и гарантия качества оказания на услугу. При выполнение комплексной уборки на объектах все услуги выполняются согласно ГОСТу РФ.

Если Вы заинтересованы в безупречном качестве клининговых услуг – заказывайте услуги на нашем официальном сайте в компании Тирагор, наши сотрудники справятся со своими обязанностями на высшем уровне и будут поддерживать чистоту на объекте на самых выгодных условиях, готовы оказать срочный клининг.

От принятия заявки до создания идеальной чистоты всего 3 шага!

1. Принятие вашей заявки на оказание клининговой услуги, консультирование, выяснение всех нюансов, расчёт стоимости.
2. Наши специалисты выезжают на объект для проведения всех работ с оборудованием и расходными материалами.
3. Сдача готового результата заказчику.

Как заказать клининговую услугу?

Клининговая компания «Тирагор» работает по Москве и Московской области и оказывает комплексные услуги по уборке коммерческих объектов для фирм нуждающихся в организации клининга. Подробная информация по ценам предоставлена в разделе прайс-лист, а также по номеру клиентской службы +7 (499) 674-04-53. Оформить заявку на клининг можно онлайн на сайте или по телефону. Наш специалист моментально свяжется с вами, уточнит время и адрес, рассчитает стоимость и примет заказ к исполнению.