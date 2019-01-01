Клининговая компания Тирагор

Комплексная уборка в клининговой компании Тирагор - это большая экономия времени и денег для бизнеса и не важно Ваш город Москва или Вы находитесь в Подмосковье - наше клининговое агенство к Вашим клиринговым услугам - срочно, выгодно, современно - это про нас. Наши специалисты успешно работают в центре клининга уже более 15 лет и готовы взять на себя все заботы о чистоте на объекте любой сложности - наши услуги обойдутся совсем недорого!

Сегодня клининговые услуги пользуются большим спросом, ведь они помогают поддерживать чистоту в помещении любого назначения. Такой вид деятельности представляет собой комплекс мер, направленных на создание идеально чистых условий как в жилом, коммерческом, так и в административном или промышленном объекте. При проведении уборки используются исключительно сертифицированные химические средства, инновационное оборудование, современные пароочистители и привлекается квалифицированный персонал. Обращайтесь к нам, и мы обеспечим ваше помещение чистотой и порядком, и создадим комфортные условия для труда и жизнедеятельности.

Ищете надёжную клининговую компанию, которая бы недорого, быстро и аккуратно выполнила тщательную уборку в помещении? Значит, вы находитесь на верном пути! Мы оказываем клининговые услуги более 15 лет. За проработанное время мы правильно научились оптимизировать все процессы, поэтому гарантируем вам идеальный результат в сжатые сроки и по самой приемлемой цене.

Большой клининг по-новому от агентства по уборке Тирагор!

Наши конкурентные преимущества

Профессионализм. У нас трудятся опытные и вежливые сотрудники, способные выполнить работу любой сложности на отлично. В своей деятельности они используют высокоэффективное современное оборудование (пылесосы, подметальные и поломоечные машины, пароочистители, аппараты для глубокой чистки и т. д.) и применяют исключительно экологичные безвредные моющиеся средства. Всё это положительно сказывается на результате.

Комплексность. Мы оказываем комплексные клининговые услуги любой сложности, начиная с уборки кабинета и коридора и заканчивая мойкой окон, фасадов и чисткой ковролина. Предлагаем комплекс таких мероприятий: генеральную уборку, после капитального ремонта, поддерживающую, стандартную, помощь по дому или обслуживание коммерческих предприятий на постоянной основе.

Доступная стоимость клининговых услуг. Мы грамотно оптимизируем все процессы, комплексно решаем поставленные задачи и ведём прозрачную политику, чтобы предоставить своим клиентам самую минимальную цену на клининговые услуги не в ущерб качеству.

Индивидуальный подход. Мы берём во внимание тип предполагаемых работ, площадь помещения, пожелания и финансовую возможность заказчика. Поэтому результат нашей деятельности всегда превосходит ожидания клиентов.

Высокий сервис. Мы работаем для клиента, поэтому позаботились о каждой детали: об удобстве навигации на сайте для лёгкого совершения заказа, бесплатной квалифицированной помощи, опытном персонале, удобной форме оплаты. Обращайтесь, и вы убедитесь, что с нами не только выгодно и надёжно иметь дело, но и приятно работать.

Направление по оказанию клининговых услуг относительно молодое в сфере услуг в России, однако динамика популярности растет с каждым годом! Чем же профессиональный клининг отличается от обычной уборки штатной уборщицы? Ответ на данный вопрос прост - специфика клининговой компании подразумевает у организации наличие достаточного штата сотрудников, необходимый инструмент и моющих средств ведущих марок. Уборка в клинговой компании это не только имидж – это возможность экономии на дорогостоящем оборудовании и химии, экономия на зарплате штатной единицы и отсутствие задержек и перебоев в работе, связанным с человеческим фактором.

Даже базовые услуги клининга включают в себя профессиональные услуги по уборке, чистку мебели, удаление пыли и качественную уборку сантехники, химчистку ковровых покрытий и уборку мусора, а также замену отделочных и декоративных покрытий, поврежденных либо в случае износа, либо в случае некачественной очистки сторонними организациями. На все услуги прописывается в договоре срок и гарантия качества оказания на услугу. При выполнение комплексной уборки на объектах все услуги выполняются согласно ГОСТу РФ.

Если Вы заинтересованы в безупречном качестве клининговых услуг – заказывайте услуги на нашем официальном сайте в компании Тирагор, наши сотрудники справятся со своими обязанностями на высшем уровне и будут поддерживать чистоту на объекте на самых выгодных условиях, готовы оказать срочный клининг.

От принятия заявки до создания идеальной чистоты всего 3 шага!

1. Принятие вашей заявки на оказание клининговой услуги, консультирование, выяснение всех нюансов, расчёт стоимости.

2. Наши специалисты выезжают на объект для проведения всех работ с оборудованием и расходными материалами.

3. Сдача готового результата заказчику.

Как заказать клининговую услугу?

Клининговая компания «Тирагор» работает по Москве и Московской области и оказывает комплексные услуги по уборке коммерческих объектов для фирм нуждающихся в организации клининга. Подробная информация по ценам предоставлена в разделе прайс-лист, а также по номеру клиентской службы +7 (499) 674-04-53. Оформить заявку на клининг можно онлайн на сайте или по телефону. Наш специалист моментально свяжется с вами, уточнит время и адрес, рассчитает стоимость и примет заказ к исполнению.